Dal Foro Italico: Roger Federer sbarca a Roma e si allena con Jannik Sinner

Dal sito degli Internazionali d’Italia apprendiamo che Roger Federer è appena sbarcato a Roma.

Roger si è allenato non sui campi del Foro ma in una località rimasta segreta ed ha scelto come partner di gioco Jannik Sinner.

Il giovanissimo talento azzurro è stato scelto infatti da King Roger per scambiare i primi colpi sulla terra battuta della Capitale.

Domani, invece, alle ore 09 Federer sarà sui campi del Foro per allenarsi e subito dopo terrà una conferenza stampa.