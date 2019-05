Alexander Zverev colpisce accidentalmente una bimba e le regala una sua bandana (VIDEO)

Alexander Zverev era impegnato quest’oggi nel doppio del torneo di Roma e dopo uno smash tirato a tutta potenza ha colpito di rimbalzo una piccola fan.

Accortosi di quanto accaduto Zverev si è avvicinato alla bimba regalandole una delle sue bandane per capelli.

This is the cutest thing you'll see all week…

Well played, Sascha ☺️#ibi19 pic.twitter.com/twaSEqLTV9

— Tennis TV (@TennisTV) 13 maggio 2019