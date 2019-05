Masters 1000 Madrid: Terzo sigillo per Novak Djokovic

Novak Djokovic (ATP 1) ha conquistato per la terza volta il torneo di Madrid, superando in finale Stefanos Tsitsipas (9) in due set, con i parziali di 6-3 6-4. Per il serbo, che nell’unico precedente era stato battuto dal giovane greco, si tratta del 33o titolo Masters 1000 in carriera e raggiunge così lo spagnolo Rafael Nadal (2) in questa speciale classifica.

Il 31enne, grazie a un break in entrata di partita, ha fatto sua la prima frazione con autorità senza concedere opportunità all’ellenico. Nole non ha poi abbassato guardia, rubando il servizio al 20enne nel nono game e conqustando il match quello successivo. Tsitsipas dovrà quindi attendere per festeggiare il suo primo Masters 1000.

La partita punto per punto