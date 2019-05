Masters 1000 Roma: un pazzesco Jannik Sinner batte Johnson

Incredibile, pazzesca prestazione di Jannik Sinner nel suo match d’esordio nel Masters 1000 di Roma. Il 17enne di Sesto Pusteria ha superato al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 del mondo, in tre set per 1-6, 6-1, 7-5. Nel terzo set l’altoatesino ha dovuto annullare addirittura tre palle match.

Sinner, entrato direttamente nel main draw di Roma, ha giocato una splendida partita sul Centrale del Foro Italico. Il numero 262 del ranking mondiale, al suo debutto in un Masters 1000, ha dominato un giocatore come Johnson giocando un tennis bellissimo.

All’inizio Sinner ha subito la pressione. L’ altoatesino non è entrato in partita e dopo soli 21 minuti di gioco ha perso il primo set per 6-1. Altro Sinner invece nella seconda frazione di gioco. Il pusterese ha strappato ben tre volte il turno di battuta a Johnson, aggiudicandosi il set come lo statunitense per 6-1. Si va così nel terzo, decisivo set dove l’azzurro spreca subito quattro palle break per il possibile 2-1. Subito dopo Johnson trasforma il suo primo break point per l’allungo sul 3-1. Sinner sul 2-5 deve poi annullare ben tre palle match, prima di iniziare la sua incredibile rimonta. L’azzurro conquista tre game di fila, portandosi sul 6-5. Il Campo Centrale impazzisce, mentre Sinner continua a dominare Johnson. Dopo un’ora e 50 minuti di gioco il sogno è realtà: l’altoatesino chiude il match sul 7-5 finale.

Incredibile prestazione di Sinner, che dopo Jiri Vesely batte così un altro Top 100 del mondo. Al secondo round il pusterese se la vedrà con un altro pezzo da novanta, il greco Stefanos Tsitsipas, numero 8 del seeding e 9 del mondo.

La partita punto per punto