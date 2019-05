Masters 1000 Madrid: Stefanos Tsitsipas ferma Rafael Nadal. Il greco è in Finale

Stefanos Tsitsipas ha superato Rafael Nadal nella semifinale del torneo di Madrid, con i parziali di 6-4 2-6 6-3. Il 20enne, che non aveva mai vinto in carriera contro lo spagnolo (in 3 precedenti) si giocherà il titolo contro Novak Djokovic, in quella che sarà la sua seconda finale di un Masters 1000.

Il greco, dopo essere stato capace di rubare tre volte il servizio e conquistare il primo set, ha concesso il secondo al maiorchino senza opporre molta resistenza. Nella terza frazione Tsitsipas è però riuscito a rialzare il livello del proprio gioco, trovando due break al quinto e al settimo game e facendo sua la sifda (al quarto match point) dopo 2h34′.

La partita punto per punto