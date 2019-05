Primo turno di qualificazioni Torneo Internazionale giovanile Città di Santa Croce Mauro Sabatini

E’ partita la quarantunesima edizione del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa). Si tratta della prima edizione della quinta decade di vita della manifestazione internazionale più prestigiosa in Italia subito dopo il Trofeo Bonfiglio, la prima animata unicamente da “millennials”, giocatori nati esclusivamente dopo l’anno 2000.

Assieme a questa ventata di novità, è arrivata anche l’introduzione delle pre-qualificazioni, un format ormai in voga in tutti i tornei internazionali che ha dato la possibilità a quattro ragazzi e quattro ragazze di ottenere una wild card per il tabellone di qualificazione iniziato oggi. Qui molti giovani tennisti toscani hanno l’occasione di tentare la scalata verso un posto nel tabellone principale, che invece debutterà lunedì. Si sono assicurati di proseguire il proprio cammino il mugellano tesserato per il Tc Bisenzio Samuele Pieri (62 60 su Serena) e Anita Bertoloni, carrarese tesserata per il Park Genova, vittoriosa per 10-8 al super tie-break su Diletta Cherubini. Per gli altri toscani Alessandra Anghel, Leonardo Rossi, Lorenzo Piacente, Marco Angiolini, Jacopo Landini, Agnese Ceccarelli e Alessandro Parigi invece il sogno di issarsi nel main draw santacrocese si interrompe nella giornata d’esordio.

Sempre tra le atlete del Granducato, non poteva iniziare nel migliore dei modi Anna Paradisi, probabilmente la più vivida speranza per il futuro del nostro movimento. Campionessa italiana in carica under 12 e 13, la fiorentina si è presentata sul palcoscenico internazionale con quattro anni di anticipo rispetto alle concorrenti e lo ha fatto superando in un derby la lucchese Emma Belluomini con il punteggio di 61 60. Infine, al termine del programma giornaliero, arriva il colpaccio del fiorentino Riccardo Allegranti contro la testa di serie numero 1 delle qualificazioni, l’australiano Cihan Akay (64 16 10-5).