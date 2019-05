Roger Federer parla di Madrid: “Se tornerò l’anno prossimo? In questo momento non so ancora se giocherò sulla terra, forse ci verrò come tennista o forse come turista” e su Roma – “Voglio lasciare aperte tutte le opzioni, deciderò nel fine settimana”

Roger Federer: “Ho passato una settimana fantastica e, nonostante la sconfitta, le ultime due partite giocate contro Monfils e Thiem sono state molto buone».

Ho fatto bene a venire a Madrid, penso di aver giocato bene tutta la settimana. Se tornerò l’anno prossimo? In questo momento non so ancora se giocherò sulla terra, forse ci verrò come tennista o forse come turista”.

Roger ha fatto capire che ci sono buone possibilità che giochi a Roma settimana prossima… “Voglio lasciare aperte tutte le opzioni, deciderò nel fine settimana. Probabilmente giocherò, ma non sono sicuro”.