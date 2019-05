Combined Madrid: Nessun problema per Rafael Nadal. Nel femminile finale tra Halep e Bertens

Rafael Nadal senza nessun problema ha domato Stan Wawrinka in due set col punteggio di 6-1 6-2 in 1h08′ di gioco. Semplicemente ingiocabile il 32enne sulla terra rossa, che vincente dopo vincente ha dato una dimostrazione di forza impressionante agli avversari.

Già dalla prima frazione si è capito che non ci sarebbe stata partita: dopo i primi due game in cui il vodese è riuscito a rispondere bene ai fendenti del maiorchino, il set ha preso una piega chiara, con lo spagnolo letteralmente intrattabile sullo scambio. Stan poco ha potuto e ha dovuto abdicare in soli 26′ di gioco. Nella seconda l’elvetico ha provato a rispondere ai continui colpi di Nadal, ma ha dovuto soccombere alla serata di grazia del Mancino di Manacor.

L’iberico affronterà in semifinale Stefanos Tsitsipas che ha eliminato Alexander Zverev (4) in tre set col punteggio di 7-5 3-6 6-2.

Nel singolare femminile sono in finale Simona Halep e Kiki Bertens.

Subita l’aggressività in avvio della rumena, che in caso di successo a Madrid da lunedì tornerà in vetta al ranking WTA, la Bencic ha progressivamente trovato le contromisure giuste, ma alla fine ha dovuto cedere il passo in 1h57′ di gioco con il risultato di 6-2 6-7 (2/7) 6-0 mancando l’accesso alla finalissima.

