Roger Federer: “Mi piacerebbe molto affrontare di nuovo Nadal sul rosso. So che sarebbe una sfida difficile, ma significherebbe innanzitutto che sono in finale”

Roger Federer : “Sono contento di essere tornato a giocare sul rosso, l’ovazione che ho ricevuto prima e dopo il duello con Gasquet è stata grandiosa”.

Roger è poi stato interpellato sulla sua scelta (presa nel 2016) di fare una pausa dai tornei su terra. «Era stata presa per il bene della mia longevità, della mia salute e della mia famiglia. Nel 2017 questa decisione ha pagato, e così nel 2018 ho confermato il programma. Quest’anno invece sentivo che saltare questa parte di stagione non sarebbe stata la scelta giusta».

“Mi piacerebbe molto affrontare di nuovo Nadal sul rosso. So che sarebbe una sfida difficile, ma significherebbe innanzitutto che sono in finale qui a Madrid… (ride). Sarebbe splendido aver giocato contro Rafa anche su terra sia all’inizio della sua carriera che verso la fine. Sarebbe interessante vedere l’esito del confronto. Se dicessi che non voglio affrontarlo, allora avrei fatto un errore a tornare su questa superficie… Lui, per valutare le performance su terra battuta, è un punto di riferimento per tutti».