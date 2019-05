Challenger Heilbronn, Gwangju, Samarcanda e Lisbona: La situazione aggiornata

Settimana (13-19 Maggio 2019)

HEILBRONN , Germany (CL) /100 (€)

LISBON , Portugal (CL) /80 (€)

GWANGJU , Korea (H) /80 ($)

SAMARKAND , Uzbekistan (CL) /80 ($)

Heilbronn, Germany Challenger Tour 100

Date: 5/13/2019 Original Cut Off: 196 (ATP) / 16 (ITF) Ranking Date: 4/22/2019

92 Dellien, Hugo (BOL)

94 Vesely, Jiri (CZE)

98 Bublik, Alexander (KAZ)

102 Marterer, Maximilian (GER)

103 Sandgren, Tennys (USA)

106 Istomin, Denis (UZB)

112 Monteiro, Thiago (BRA)

117 Ivashka, Ilya (BLR)

118 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

122 Novak, Dennis (AUT)

123 Kovalik, Jozef (SVK)

127 Polansky, Peter (CAN)

129 Bachinger, Matthias (GER)

131 Trungelliti, Marco (ARG)

139 Rosol, Lukas (CZE)

143 Rubin, Noah (USA)

146 Otte, Oscar (GER)

154 Travaglia, Stefano

158 Paul, Tommy (USA)

163 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

168 Molleker, Rudolf (GER)

169 Hanfmann, Yannick (GER)

172 Brands, Daniel (GER)

173 Brown, Dustin (GER)

174 Ofner, Sebastian (AUT)

179 De Greef, Arthur (BEL)

180 Berlocq, Carlos (ARG)

181 Watanuki, Yosuke (JPN)

183 Koepfer, Dominik (GER)

188 Ward, James (GBR)

189 Napolitano, Stefano

192 Griekspoor, Tallon (NED)

193 Rodionov, Jurij (AUT)

195 Lestienne, Constant (FRA)

196 Galan, Daniel Elahi (COL)

2 Heller, Peter (GER) ITF

10 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

11 Casanova, Hernan (ARG) ITF

13 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF

16 Karatsev, Aslan (RUS) ITF

Alternates ATP

200 Basic, Mirza (BIH)

219 Moraing, Mats (GER)

Alternates ITF

17 Ehrat, Sandro (SUI) ITF

Gwangju, South Korea Challenger Tour 80

Date: 5/13/2019 Original Cut Off: 327 (ATP) / 53 (ITF) Ranking Date: 4/22/2019

100 Berankis, Ricardas (LTU)

115 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

116 Schnur, Brayden (CAN)

125 Lacko, Lukas (SVK)

134 Jung, Jason (TPE)

137 Baghdatis, Marcos (CYP)

138 Donskoy, Evgeny (RUS)

152 Kwon, Soonwoo (KOR)

153 Ito, Tatsuma (JPN)

156 Milojevic, Nikola (SRB)

166 Bemelmans, Ruben (BEL)

184 Moriya, Hiroki (JPN)

185 Sugita, Yuichi (JPN)

221 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

235 Sela, Dudi (ISR)

236 Lee, Duckhee (KOR)

242 Purcell, Max (AUS)

243 Uchida, Kaichi (JPN)

247 Myneni, Saketh (IND)

248 Li, Zhe (CHN)

259 Peliwo, Filip (CAN)

260 Banes, Maverick (AUS)

267 Chung, Yunseong (KOR)

269 Ilkel, Cem (TUR)

270 Mukund, Sasi Kumar (IND)

272 Yang, Tsung-Hua (TPE)

290 Altamirano, Collin (USA)

291 Harris, Andrew (AUS)

296 Santillan, Akira (AUS)

309 Setkic, Aldin (BIH)

315 Wu, Tung-Lin (TPE)

318 Saville, Luke (AUS)

319 Redlicki, Michael (USA)

322 King, Kevin (USA)

327 Smith, Roy (AUS)

15 Hoyt, Evan (GBR) ITF

34 Kravchuk, Konstantin (RUS) ITF

41 Hossam, Youssef (EGY) ITF

50 Imai, Shintaro (JPN) ITF

53 Bai, Yan (CHN) ITF

Alternates ATP

330 King, Evan (USA)

331 Song, Evan (USA)

Alternates ITF

61 Noguchi, Rio (JPN) ITF

64 Bergs, Zizou (BEL) ITF

Samarkand, Uzbekistan Challenger Tour 80

Date: 5/13/2019 Original Cut Off: 372 (ATP) / 25 (ITF) Ranking Date: 4/22/2019

110 Granollers, Marcel (ESP)

133 Moutet, Corentin (FRA)

136 Gerasimov, Egor (BLR)

161 Clarke, Jay (GBR)

206 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

239 Ignatik, Uladzimir (BLR)

240 Miedler, Lucas (AUT)

251 Gomez, Emilio (ECU)

255 Martin, Andrej (SVK)

256 Clezar, Guilherme (BRA)

262 Oliveira, Goncalo (POR)

279 Cid Subervi, Roberto (DOM)

280 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

285 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

287 Melzer, Gerald (AUT)

292 Safiullin, Roman (RUS)

294 Blanch, Ulises (USA)

300 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

302 Kotov, Pavel (RUS)

306 Sels, Jelle (NED)

312 Yevseyev, Denis (KAZ)

320 Olivo, Renzo (ARG)

323 Valkusz, Mate (HUN)

329 Arevalo, Marcelo (ESA)

344 Nagal, Sumit (IND)

345 Zekic, Miljan (SRB)

346 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

348 Riba, Pere (ESP) PR

352 Gonzalez, Alejandro (COL)

354 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

357 Vukic, Aleksandar (AUS)

361 Menezes, Joao (BRA)

364 Klein, Brydan (GBR)

369 Durasovic, Viktor (NOR)

372 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

8 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

12 Mansouri, Skander (TUN) ITF

20 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

22 Ruusuvuori, Emil (FIN) ITF

25 Zhurbin, Alexander (RUS) ITF

Alternates ATP

377 Doumbia, Sadio (FRA)

378 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

379 Mena, Facundo (ARG)

380 Piros, Zsombor (HUN)

Alternates ITF

28 Brouwer, Gijs (NED) ITF

35 Nedelko, Ivan (RUS) ITF

Lisbon, Portugal Challenger Tour 80

Date: 5/13/2019 Original Cut Off: 227 (ATP) / 9 (ITF) Ranking Date: 4/22/2019

97 Andreozzi, Guido (ARG)

107 Sousa, Pedro (POR)

114 Popyrin, Alexei (AUS)

130 Fratangelo, Bjorn (USA)

141 Martinez, Pedro (ESP)

149 Duckworth, James (AUS)

157 Giron, Marcos (USA)

159 Bagnis, Facundo (ARG)

164 Giustino, Lorenzo

167 Giannessi, Alessandro

170 Polmans, Marc (AUS)

171 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

175 Krueger, Mitchell (USA)

178 Lopez Perez, Enrique (ESP)

187 Horansky, Filip (SVK)

190 Safwat, Mohamed (EGY)

191 Halys, Quentin (FRA)

194 Marcora, Roberto

197 Arnaboldi, Andrea

201 Janvier, Maxime (FRA)

203 Arguello, Facundo (ARG)

205 Soeda, Go (JPN)

207 Quiroz, Roberto (ECU)

210 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

211 Gaio, Federico

212 Bellucci, Thomaz (BRA)

214 Domingues, Joao (POR)

216 Bourgue, Mathias (FRA)

220 Kolar, Zdenek (CZE)

222 Gombos, Norbert (SVK)

223 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

224 Robredo, Tommy (ESP)

225 de Bakker, Thiemo (NED)

226 Cachin, Pedro (ARG)

227 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

4 Perez Sanz, David (ESP) ITF

5 Brancaccio, Raul ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

7 Bonadio, Riccardo ITF

9 Jacq, Gregoire (FRA) ITF

Alternates ATP

229 Torpegaard, Mikael (DEN)

237 Troicki, Viktor (SRB)

241 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

Alternates ITF

17 Ehrat, Sandro (SUI) ITF