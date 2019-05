Pre Quali Roma 2019: Il Livescore dell’ultima giornata. Oggi si conclude il torneo

Si concludono oggi sui campi del Foro Italico di Roma le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, “antipasto” del combined in programma da sabato 11 a domenica 19 maggio. Già assegnate tutte le wild card femminili, sia per il main draw che per le qualificazioni. Da assegnare le ultime wild card del singolare maschile e quelle del doppio, sia maschile che femminile.

UOMINI – finale

Jannik Sinner c. Andrea Basso

– al vincitore wild card per il main draw, allo sconfitto wild card per le qualificazioni (in caso di ammissione diretta di Seppi nel tabellone principale, anche allo sconfitto una wild card per il main draw)

Filippo Baldi b. Riccardo Balzerani 16 75 62

– al vincitore una wild card per le qualificazioni (in caso di ammissione diretta di Seppi nel tabellone principale, anche allo sconfitto una wild card per le qualificazioni)

– Lorenzo Musetti e Jacopo Berettini si sono già assicurati una wild card per le qualificazioni

DOPPIO MASCHILE – finale

Baldi/Pellegrino c. Giacalone/Campo

– alla coppia vincitrice una wild card per il main draw

DOPPIO FEMMINILE – finale

Paolini/Chiesa b. Di Sarra/Moratelli 76 (3) 76 (3)

– alla coppia vincitrice una wild card per il main draw