Dalle Pre Quali: Jannik Sinner “Nel terzo ho provato a spingere un po’ di più e ha funzionato”

Jannik Sinner : “Era la prima volta che incontravo Musetti. La partita sarebbe potuta andare in tutti modi, avrei potuto vincere io in due set, avrebbe potuto battermi lui in due. Nel terzo ho provato a spingere un po’ di più e ha funzionato.

E’ molto bello giocare qui al Pietrangeli. Comunque la wild card per le qualificazioni ce l’ho, tornarci per il torneo vero sarà ancora più bello”.

“Ci siamo allenati con Andrea qualche volta ma non lo conosco bene.

Il team non mi mette pressione, la mia famiglia molto tranquilla. Ieri ho chiesto ai miei genitori di venire, dovrebbero arrivare.”