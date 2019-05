Combined Madrid: Il programma di Mercoledì 08 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Simona Halep vs Viktoria Kuzmova

2. [1] Naomi Osaka vs Aliaksandra Sasnovich

3. [WC] Felix Auger-Aliassime vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)

4. Caroline Garcia vs [2] Petra Kvitova (non prima ore: 20:00)

5. [WC] David Ferrer vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Kei Nishikori vs [Q] Hugo Dellien

2. Laslo Djere vs [7] Juan Martin del Potro

3. [8] Stefanos Tsitsipas vs [LL] Adrian Mannarino

4. Lucas Pouille vs [Q] Hubert Hurkacz

5. Fernando Verdasco vs [11] Karen Khachanov (non prima ore: 20:00)

Stadium 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Kiki Bertens vs [12] Anastasija Sevastova

2. Stan Wawrinka vs Guido Pella

3. Belinda Bencic vs [Q] Kateryna Kozlova (non prima ore: 16:00)

4. [8] Sloane Stephens vs Saisai Zheng

5. Wesley Koolhof / Stefanos Tsitsipas vs [5] Nikola Mektic / Franko Skugor

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Veronika Kudermetova / Galina Voskoboeva vs [2] Nicole Melichar / Kveta Peschke

2. [9] Ashleigh Barty vs Yulia Putintseva

3. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Irina-Camelia Begu / Simona Halep

4. Donna Vekic vs Petra Martic

5. Robin Haase / Raven Klaasen vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Frances Tiafoe vs Philipp Kohlschreiber

2. Marton Fucsovics vs [15] Gael Monfils (non prima ore: 13:00)

3. [10] Fabio Fognini vs John Millman

4. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs Juan Martin del Potro / Kei Nishikori

5. [6] Oliver Marach / Mate Pavic vs Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Shuko Aoyama / Lidziya Marozava vs [6] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

2. Jeremy Chardy vs Diego Schwartzman

3. Maria Jose Martinez Sanchez / Sara Sorribes Tormo vs [3] Samantha Stosur / Shuai Zhang

4. [Alt] Austin Krajicek / Artem Sitak vs [WC] Roberto Carballes Baena / Jaume Munar

5. [8] Henri Kontinen / John Peers vs Guido Pella / Joao Sousa

6. Kyle Edmund / Neal Skupski vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Carmen Gallardo Guevara vs Andrea Redondo Gutierrez

2. Lucia Martinez Gomez vs Alanna Di Francesco

3. Andrea Burguete Beltran vs Laura Garcia Astudillo

Court 14 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maria Berlanga Bandera vs [2] Lidia Gonzalez Garcia

2. Oihane Vicario Seguin vs Carolina Gomez Alonso

3. Laura Guberna Arraiza vs [3] Lucia Llinares Domingo

4. Encarni Garcia Avila vs Victoria Jimenez Kasintseva

5. [4] Claudia de Las Heras Armenteras vs Ariana Geerlings Martinez