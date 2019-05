Masters 1000 Madrid: esordio agevole per Roger Federer, Gasquet ko in due set

Roger Federer bagna al meglio il suo esordio nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista svizzero, accreditato della quarta testa di serie, si è imposto sul francese Richard Gasquet, numero 39 delle classifiche mondiali, col punteggio di 6-2 6-3 in 52 minuti di gioco: agli ottavi di finale se la vedrà con il vincente della sfida tra Gael Monfils e Marton Fucsovics, i quali si affronteranno nella giornata di domani.

Un test meno probante del previsto per il nativo di Basilea, che è tornato a giocare un incontro ufficiale sulla terra battuta a tre anni di distanza dall’ultima volta (la sua ultima apparizione su questa superficie risaliva agli Internazionali BNL d’Italia del 2016, quando perse agli ottavi contro Dominic Thiem). Nonostante questo, si segnala una prestazione positiva da parte dello svizzero che ha dominato il suo avversario fin dalle prime battute: Gasquet, al rientro dopo sei mesi di stop forzato per infortunio, non è riuscito ad opporre resistenza di fronte al numero 3 ATP, che aumenta a sette la striscia di vittorie consecutive.

PRIMO SET – Rapidissimo parziale sul “Manolo Santana”: sotto gli sguardi attenti di Ronaldo “Il Fenomeno” e Alvaro Morata, Federer annienta piuttosto velocemente Gasquet. Immediato break che consente all’elvetico di portarsi sul 2-0; con cinque aces e una percentuale altissima di punti vinti con la prima (92%), Federer rimane saldamente in vantaggio, operando il doppio break nell’ottavo gioco che gli permette, quindi, di chiudere il parziale in appena 23 minuti per 6-2.

SECONDO SET – C’è più equilibrio nelle battute iniziali del secondo set: Gasquet mantiene senza problemi i primi tre turni di battuta, salvo poi incappare in numerose difficoltà nelle fasi salienti. Avanti per 4-3, Federer piazza l’allungo decisivo che, qualche istante più tardi, lo porta a servire per il match: sul 5-3, non ha alcuna esitazione il tennista di Basilea a tenere il servizio per strappare il pass per gli ottavi di finale del torneo di Madrid. Roma, almeno per il momento, può attendere.