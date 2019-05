Pre Quali Roma: Jannik Sinner inizia le pre-qualificazioni con una vittoria

Oggi pomeriggio Jannik Sinner si è imposto negli ottavi di finale delle pre- qualificazioni del Masters 1000 di Roma sul connazionale Luca Tomasetto in due set per 7-6(4), 6-4. Il 17enne di Sesto Pusteria deve ancora superare un turno, per assicurarsi una wild card per le qualificazioni.

Tomasetto aveva eliminato in mattinata a sorpresa Giulio Zeppieri in tre set. Sinner, testa di serie numero 2 nelle pre-qualificazioni e ieri ancora impegnato nella finale dell’ATP Challenger di Ostrava, persa contro Kamil Majchrzak, ha faticato parecchio nel primo set. Subito avanti per 5-3, ha poi sprecato tre palle set sul proprio servizio, consentendo a Tomasetto di pareggiare poco dopo sul 5-5. Poi entrambi i tennisti hanno portato a casa il loro turno di battuta e così questo primo parziale si è deciso al tiebreak, vinto da Sinner dopo 59 minuti di gioco per 7-4.

Nella seconda frazione di gioco l’altoatesino si è portato subito con un break sul 2-0. Sinner ha controllato questo vantaggio, chiudendo il match dopo un’ora e 32 minuti di gioco sul 6-4 finale. Nei quarti di finale affronterà domani Riccardo Balzerani. Se vince anche questa partita, si assicura una wild card per le qualificazioni. Il vincitore di questo torneo conquisterà addirittura un posto nel tabellone principale.