Dalle Pre Quali di Roma: Lorenzo Musetti ““Dopo Melbourne è cambiato molto, sono finito sotto i riflettori. Djokovic mi ha taggato in una storia e c’è stato un vero e proprio boom di follower”.

“Sono molto soddisfatto del mio primo match qui. Ho giocato una buona partita soprattutto dal punto vista mentale, gestendo al meglio emozioni e pressioni davanti ad un pubblico già abbastanza numeroso. Da italiano è un sogno giocare al Foro Italico e provo sentimenti speciali, l’obiettivo è ottenere le wild card per disputare il “vero” torneo. Sarà dura, già al prossimo turno mi aspetta un avversario tosto come Andrea Pellegrino, che conosco molto bene”.

“Dopo Melbourne è cambiato molto, sono finito sotto i riflettori. Djokovic mi ha taggato in una storia e c’è stato un vero e proprio boom di follower. Nella mia testa sono rimasto umile, ma nei primi tornei dopo l’Australia avevo tanta attenzione e pressione. Ultimamente ho imparato a conviverci e mi sono sbloccato, ritrovando il mio miglior tennis”.

“A parte i vari Berrettini e Sonego, che sono già arrivati, siamo in tanti a sperare nel grande salto. C’è Sinner, ma anche Zeppieri, Jacopo Berrettini e molti altri con cui condividere le tensioni. Siamo tutti molto amici, ci sentiamo una squadra e vogliamo arrivare in alto, e questo è un bene sia per il movimento del tennis italiano che per noi a livello individuale”.

“Adesso voglio giocare più Challenger possibile per costruirmi una classifica, l’obiettivo è entrare tra i top 300 entro fine anno. A livello Juniores giocherò soltanto Roland Garros e Wimbledon e spero di chiudere lil 2019 in testa al ranking, anche se non è la mia priorità”.