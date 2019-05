La pioggia non ferma il 37° Itf Under 18 Città di Prato con ben 48 incontri di qualificazione giocati

La pioggia non ha interrotto la 37° edizione dell’Itf Under 18 Città di Prato. A dimostrazione che l’organizzazione è il fiore all’occhiello di questo evento si sono giocate ben 48 partite di qualificazione grazie al supporto dei circoli di Prato che hanno messo a disposizione le loro strutture per far giocare i giocatori provenienti da ben 30 nazioni.

“Il referee della manifestazione Riccardo De Biase con i giudici arbitri assistenti Giuseppe Bertoncini, Sandro Pucci e Gianfranco Gori e il Direttore del torneo, il maestro Antonio Maccioni, e tutto lo staff, sono riusciti a creare sinergie immediate – spiega il direttore sportivo del Tc Prato Fausto Fusi – e un grazie lo voglio fare ai club amici del Tc Prato perchè se siamo riusciti a disputare tutte le gare in programma lo dobbiamo alla loro disponibilità. In questa maniera potremo regolarmente iniziare il torneo con i tabelloni principali”. Le prima testa di serie delle qualificazioni, il portoghese Pedro Araujo, va avanti senza problemi mentre la sorpresa arriva dalla sconfitta nel derby azzurro del numero due del seeding Giovanni Peruffo che è stato eliminato da Alessandro Pecci per 62 63. Nel femminile la favorita Giulia Martinelli conquista il turno successivo dopo un match equilibratissimo e concluso 4-6 6-2 10-5 con Cristina Pescucci, mentre la numero due, la svizzera Leandra Vernocchi, viene sconfitta dalla toscana Emma Belluomini (uscita delle pre Itf) per 75 64 “Le pre qualificazioni dimostrano che sono state un valore aggiunto alla manifestazione – continua Fusi – mettere di fronte i migliori under 16 per conquistare il pass al torneo evidenzia che solo con il confronto si migliora e i risultati anche nelle qualificazioni confermano questa idea della federtennis che noi abbiamo subito avallato”. Lunedi 6 maggio usciranno i qualificati per il tabellone principale che inizierà martedi 7 maggio con le finali previste sabato 11 maggio. Come al solito verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive mentre ai vincitori verranno consegnati il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci. L’ingresso alla manifestazione sarà libero per tutta la durata del torneo