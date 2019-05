Jannik Sinner manca il suo secondo ATP Challenger ad Ostrava

Domenica pomeriggio Jannik Sinner ha perso ad Ostrava la finale dell’ATP Challenger di Ostrava (46.600 euro di montepremi), sfiorando così il suo secondo successo in un Challenger dopo quello ottenuto di Bergamo. In finale il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere al polacco Kamil Majchrzak (ATP 129) in soli 64 minuti di gioco con un netto 6-1, 6-0.

Nella Repubblica Ceca, Sinner è cresciuto di partita in partita, ma oggi non ha potuto nulla contro il forte 23enne Majchrzak. La testa di serie numero 4 polacca ha dominato il match fin dall’inizio, mentre il pusterese non è mai entrato in partita. Majchrzak si è aggiudicato il primo set dopo soli 27 minuti di gioco senza fatica per 6-1. Dominio del polacco pure nella seconda frazione di gioco, con Majchrzak che ha vinto tutti i sei game per il 6-0 finale. Con questa sconfitta Sinner manca il suo secondo successo in un Challenger, dopo aver vinto quello di Bergamo due mesi fa. Comunque un’ottima settimana per l’altoatesino, che si porta a casa 3.650 euro di montepremi e 48 punti ATP, con i quali migliorerà la sua classifica di 36 posizioni, passando lunedì prossimo dal 298° al 262° posto nel ranking mondiale.

Ora Sinner volerà a Roma, dove giocherà le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Qui il pusterese è accreditato della seconda testa di serie. Al via a Roma anche la gardenese Verena Hofer, che dopo il successo di ieri su Clarissa Gai, sfiderà al secondo round Federica Di Sarra.

Tutti i quarti di finale, semifinali e finali di Jannik Sinner nel circuito ATP Challenger

2 finali (1 vittoria, 1 sconfitta)

05.05.2019 – 46.000 $, Ostrava (CZE) – Jannik Sinner (ITA) – Kamil Majchrzak (POL) 1:6, 0:6

24.02.2019 – 46.000 $, Bergamo (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Roberto Marcora (ITA) 6:3, 6:1

2 semifinali (2 vittorie)

05.05.2019 – 46.000 $, Ostrava (CZE) – Jannik Sinner (ITA) – Steven Diez (CAN) 6:4, 4:6, 6:2

24.02.2019 – 46.000 $, Bergamo (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Tristan Lamasine (FRA) 6:2, 6:3

2 quarti di finale (2 vittorie)

05.05.2019 – 46.000 $, Ostrava (CZE) – Jannik Sinner (ITA) – Jiri Vesely (CZE) 6:4, 7:6(4)

24.02.2019 – 46.000 $, Bergamo (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Gianluigi Quinzi (ITA) 6:2, 6:3