Challenger Aix en Provence: Il Main Draw. Quattro azzurri al via

Parte Alta

(1) Cuevas, Pablo vs Bye

Diez, Steven vs Ymer, Mikael

(WC) Martineau, Matteo vs Huesler, Marc-Andrea

Bye vs (14) Molleker, Rudolf

(10) Travaglia, Stefano vs Bye

Clezar, Guilherme vs Dutra Silva, Rogerio

Zhang, Ze vs Qualifier

Bye vs (7) Barrere, Gregoire

(3/WC) Harris, Lloyd vs Bye

Serdarusic, Nino vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

De Schepper, Kenny vs Masur, Daniel

Bye vs (15) Bolelli, Simone

(9) Polansky, Peter vs Bye

Hemery , Calvin vs (Alt) Nys, Hugo

Arevalo, Marcelo vs Tatlot, Johan

Bye vs (5/WC) Monteiro, Thiago

Parte Bassa

(6) Maden, Yannick vs Bye

Krawietz, Kevin vs Vatutin, Alexey

(WC) Gaston, Hugo vs Qualifier

Bye vs (11) Hoang, Antoine

(16) Giustino, Lorenzo vs Bye

Troicki, Viktor vs Mertens, Yannick

Hassan, Benjamin vs Gimeno-Traver, Daniel

Bye vs (4) Istomin, Denis

(8) Garcia-Lopez, Guillermo vs Bye

Puetz, Tim vs Couacaud, Enzo

Ward, James vs Lamasine, Tristan

Bye vs (12) Mager, Gianluca

(13) Giron, Marcos vs Bye

Olivetti, Albano vs Satral, Jan

Benchetrit, Elliot vs Halys, Quentin

Bye vs (2) Vesely, Jiri