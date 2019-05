Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 6 maggio)

La panoramica aggiornata per quanto riguarda gli impegni dei tennisti azzurri nel circuito Juniores nella settimana del 6 maggio 2019. Secondo torneo consecutivo in Italia: dopo Salsomaggiore Terme, ecco il turno della ventisettesima edizione del torneo di Prato al quale, come sempre, parteciperanno tantissimi giocatori “di casa”.

J2 Prato (Italia – G2 – Terra outdoor)

Q: Francesco Maestrelli, Mattia Bernardi, Giorgio Tabacco, Matteo Gigante, Giovanni Peruffo, Marcello Serafini e altri 15 azzurri

MD: Luciano Darderi, Fausto Tabacco, Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Rottoli, Biagio Gramaticopolo, Leonardo Malgaroli, Marco Furlanetto

J2 Ryazan (Russia – G2 – Terra outdoor)

Q: Danila Perkovskiy

J2 Villach (Austria – G2 – Terra outdoor)

Q: Marco Mania

J5 Skopje (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Gabriele Piraino, Guelfo Baldovinetti, Luca Fardelli

J2 Prato (Italia – G2 – Terra outdoor)

Q: Arianna Zucchini, Camilla Zanolini, Giulia Martinelli, Jennifer Ruggeri, Beatrice Stagno e altre 18 azzurre

MD: Matilde Mariani, Matilde Paoletti, Sofia Rocchetti, Beatrice Ricci, Alessandra Simone, Cristina Elena Tiglea, Anita Bertoloni, Greta Schieroni, Valentina Gaggini

J2 Villach (Austria – G2 – Terra outdoor)

Q: Laura Mair

J4 Coral Gables (Stati Uniti – G4 – Terra outdoor)

Q: Rachele Rimondini

J5 Skopje (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Letizia Corsini, Maddalena Giordano

MD: Ginevra Parentini Vallega Montebruno, Georgia Pedone, Chiara Fornasieri, Virginia Ferrara, Anastasia Abbagnato