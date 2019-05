Diritti TV: Super Tennis perde diversi tornei ma trasmetterà le quali di Wimbledon. Sky prende ben 7 tornei in più

Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale tv SuperTennis, hanno raggiunto un accordo per lo scambio di contenuti nel biennio 2019-2020.

L’accordo è esteso agli Internazionali BNL d’Italia, i cui diritti appartengono a Sky Italia per quanto riguarda il torneo ATP ed a SuperTennis per quanto riguarda quello WTA. Quest’anno e il prossimo Sky Sport potrà trasmettere anche due quarti di finale, le semifinali e la finale femminili, mentre SuperTennis potrà fare altrettanto in campo maschile.

Per quanto riguarda il resto della stagione, Sportcast ha ceduto a Sky Italia i diritti esclusivi dei seguenti tornei:

– ATP 500 Queen’s (dal 17 al 23 giugno)

– ATP 500 Tokyo (dal 30 settembre al 6 ottobre)

– ATP 500 Vienna (dal 21 al 27 ottobre)

– ATP 250 Monaco di Baviera (dal 29 aprile al 5 maggio)

– ATP 250 Atlanta (dal 22 al 28 luglio)

– ATP 250 Metz (dal 16 al 22 settembre)

– ATP 250 Stoccolma (dal 14 al 20 ottobre)

Più un torneo che verrà definito successivamente e che andrà in onda su entrambi i canali.

Sky Italia cede a SuperTennis alcuni diritti relativi al torneo di Wimbledon:

– La diretta esclusiva delle qualificazioni

– La differita serale, della durata di 90 minuti, di un match di singolare svoltosi nel corso della giornata.

– La diretta degli incontri dei tornei juniores

– La differita integrale delle finali di doppio

SuperTennis trasmetterà inoltre in diretta in simulcast con Sky gli incontri di doppio delle ATP Finals di Londra, in novembre.