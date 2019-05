ITF Junior Salsomaggiore: brillano Samuel Vincent Ruggeri e Biagio Gramaticopolo

Terza giornata di grande tennis sui campi in terra battuta del Tennis Club Salsomaggiore, dove è in programma fino a domenica la trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer. Clima estivo a fare da sfondo a bellissime partite, con gli italiani in grande spolvero (sono arrivate sconfitte, per gli azzurri, solamente nei derby).

Ai quarti di finale del torneo maschile sarà duello tra le wild card Samuel Vincent Ruggeri e Biagio Gramaticopolo: il cremasco ha giocato un match incredibile con il numero uno del seeding Kodat, sconfiggendolo in due parziali (da segnalare il doppio fallo dell’americano sul match point), mentre il ligure si è imposto nel tardo pomeriggio sul britannico Wendelken, ottavo favorito del seeding, con un doppio 6-4. Buone notizie anche da Francesco Passaro, che è riuscito a contenere le accelerazioni dell’australiano Schoolkate e ad eliminarlo con lo score di 7-5 6-4.

Prosegue la corsa in Emilia per Federica Rossi. La classe 2001, accreditata della sesta testa di serie, ha lasciato le briciole alla statunitense Shaikh (6-2 6-1) ed ora troverà la temibile Matilde Paoletti, che ha avuto pochi problemi con la connazionale Zanolini, entrata in tabellone come lucky loser dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni. Un altro derby tutto italiano ha visto trionfare la veneta Federica Trevisan su Cristina Elena Tiglea per 6-4 6-3: l’allieva di Paolo Boesso al TC Mestre giocherà con la numero due del torneo Martinez Cirez che ha regolato piuttosto agevolmente la slovena Falkner.

TORNEO MASCHILE

Vincent Ruggeri (ITA) b. Kodat (1,USA) 6-3 7-6(5)

Gramaticopolo (ITA) b. Wendelken (8,GBR) 6-4 6-4

Passaro (4,ITA) b. Schoolkate (AUS) 7-5 6-4

Mandlik (USA) b. Deschamps (FRA) 6-2 6-1

TORNEO FEMMINILE

Rossi (6,ITA) b. Shaikh (USA) 6-2 6-1

Paoletti (ITA) b. Zanolini (ITA) 6-2 6-4

Trevisan (ITA) b. Tiglea (ITA) 6-4 6-3

Martinez Cirez (2,ESP) b. Falkner (SLO) 6-0 6-3