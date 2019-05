Ad Ostrava Jannik Sinner conquista gli Ottavi di Finale

Continua la corsa di Jannik Sinner nel “Prosperita Open 2018”, torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 46.600 euro di scena sulla terra battuta di Ostrava, in Repubblica Ceca. Il 17enne di Sesto Pusteria ha battuto al secondo turno il tedesco Dominik Köpfer, numero 181 del ranking ATP, dopo un´ora e 10 minuti di gioco in due set per 6-2, 6-3.

Ieri la partita tra Sinner e Köpfer è stata fermata dalla pioggia. Oggi l’altoatesino, che all’esordio ha eliminato il giocatore di Coppa Davis ungherese Attila Balazs, è partito da outsider, visto che il tedesco è ad Ostrava la nona testa di serie del tabellone. Sinner, attuale numero 298 del mondo, ha dominato la partita fin dall’inizio e dopo soli 45 minuti era già avanti per 6-2, 3-0. Köpfer ha poi accorciato le distanze con un rebreak sul 2-3, ma poco dopo Sinner ha chiuso il match, sempre su servizio del tedesco, sul 6-3 finale.

Grazie a questo successo Sinner conquista altri sette punti ATP. L’azzurro sfiderà domani negli ottavi di finale il vincente del match tra la testa di serie numero 7 tedesca Jürgen Zopp e la wild card ceca Jiri Lehecka.