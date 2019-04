Masters 1000 Madrid: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (06-12 Maggio 2019)

MADRID (CL) €6,536,160 /56 Q28

Madrid, Spain ATP Masters 1000

Date: 5/5/2019 Original Cut Off: 44 Ranking Date: 3/25/2019

1 Djokovic, Novak (SRB)

2 Nadal, Rafael (ESP)

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Thiem, Dominic (AUT)

5 Federer, Roger (SUI)

6 Nishikori, Kei (JPN)

7 Anderson, Kevin (RSA)

8 del Potro, Juan Martin (ARG)

9 Isner, John (USA)

10 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

11 Cilic, Marin (CRO)

12 Khachanov, Karen (RUS)

13 Coric, Borna (CRO)

14 Raonic, Milos (CAN)

15 Medvedev, Daniil (RUS)

16 Cecchinato, Marco

17 Fognini, Fabio

18 Monfils, Gael (FRA)

19 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

20 Goffin, David (BEL)

21 Carreno Busta, Pablo (ESP)

22 Edmund, Kyle (GBR)

23 Shapovalov, Denis (CAN)

24 Schwartzman, Diego (ARG)

25 Bautista Agut, Roberto (ESP)

26 de Minaur, Alex (AUS)

27 Simon, Gilles (FRA)

28 Gasquet, Richard (FRA)

29 Dimitrov, Grigor (BUL)

30 Pouille, Lucas (FRA)

31 Djere, Laslo (SRB)

32 Pella, Guido (ARG)

33 Kyrgios, Nick (AUS)

34 Tiafoe, Frances (USA)

34 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) PR

35 Verdasco, Fernando (ESP)

36 Fucsovics, Marton (HUN)

37 Wawrinka, Stan (SUI)

38 Johnson, Steve (USA)

39 Millman, John (AUS)

40 Chardy, Jeremy (FRA)

41 Sousa, Joao (POR)

42 Kohlschreiber, Philipp (GER)

43 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

44 Lajovic, Dusan (SRB)

Alternates

45 Struff, Jan-Lennard (GER)

46 Albot, Radu (MDA)

47 Seppi, Andreas

48 Klizan, Martin (SVK)

49 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

50 Ebden, Matthew (AUS)

51 Norrie, Cameron (GBR)

52 Berrettini, Matteo

53 Dzumhur, Damir (BIH)

54 Hurkacz, Hubert (POL)

33 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

61 Munar, Jaume (ESP)

43 Paire, Benoit (FRA)47 Garin, Cristian (CHI)49 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)50 Klizan, Martin (SVK)52 Hurkacz, Hubert (POL)54 Dzumhur, Damir (BIH)57 Opelka, Reilly (USA)58 Mannarino, Adrian (FRA)60 McDonald, Mackenzie (USA)62 Mayer, Leonardo (ARG)63 Haase, Robin (NED)64 Humbert, Ugo (FRA)65 Fritz, Taylor (USA)66 Querrey, Sam (USA)68 Ruud, Casper (NOR)71 Jaziri, Malek (TUN)72 Daniel, Taro (JPN)73 Tomic, Bernard (AUS)75 Dellien, Hugo (BOL)

Alternates

76 Gulbis, Ernests (LAT)

77 Zverev, Mischa (GER)

78 Copil, Marius (ROU)

79 Londero, Juan Ignacio (ARG)

80 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

82 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

83 Jarry, Nicolas (CHI)

84 Andreozzi, Guido (ARG)

85 Kudla, Denis (USA)

86 Andujar, Pablo (ESP)