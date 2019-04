Roger Federer non giocherà il torneo ATP di Stoccarda. Lo svizzero ha ridotto a due i tornei sull’erba

Roger Federer, attualmente al numero quattro del mondo, ha deciso che non difenderà il titolo nel torneo ATP 250 di Stoccarda in programma dal prossimo 10 Giugno, torneo che ha vinto per la prima volta nel 2018.

Il 37enne, che gareggerà sulla terra rossa quest’anno dopo tre stagioni di assenza, ha deciso di eliminare uno dei tre tornei che disputerà sull’erba.

Lo svizzero ha scelto di giocare solo l’ATP 500 di Halle e, naturalmente, Wimbledon.