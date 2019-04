Pre Quali Roma 2019: I tabelloni saranno a 40 giocatori

Il torneo finale delle Pre-qualificazioni del torneo di Roma porteranno i tennisti a confrontarsi con le stelle dei circuiti ATP e WTA.

Al Foro Italico saranno organizzati due tabelloni di singolare (da 40 giocatori cadauno) e due di doppio (da 14 coppie). Altra novità rispetto alle scorse edizioni è che nei tabelloni di singolare 8 giocatori saranno posizionati direttamente agli ottavi di finale.

Da questi tabelloni emergeranno le wild card per gli IBI 19: una per il main draw maschile e una per quello femminile (va al vincitore e alla vincitrice del torneo di pre-qualificazione) e altre quattro per il tabellone di qualificazione maschile e per quello di qualificazione femminile.

Le Pre Quali inizieranno dal prossimo 04 Maggio.