36^ edizione Torneo Bayer Internazionale ITF under 18 di Salsomaggior

Hanno preso il via le qualificazioni TC Salsomaggiore sotto un sole più estivo che primaverile e con un programma più che nutrito che ha coinvolto anche i campi del TC Fidenza.

Rispetto alle passate edizioni il tabellone maschile è passato da 48 giocatori a 32 mentre per le ragazze è rimasto inalterato. Novità anche nel punteggio con il terzo set che viene deciso da un tie-break a 10 punti. Esordio brillante per il romano Niccolo Ciavarella che ha onorato la sua wild card superando agevolmente il neozelandese Corban Crowther ,numero 5 delle qualificazioni. Il quindicenne dello Sporting Eur ha impressionato riuscendo ad abbinare potenza a velocità di esecuzione. Più complicata la vittoria del milanese Federico Serena che ha prevalso per un soffio sullo slovacco Peter Privara wild card degli organizzatori. Tra le ragazze partita del giorno il successo della ravennate Emma Valletta che ha superato Carlotta Mencaglia dopo un tiebreak al cardiopalma. Nella nutrita serie degli eventi collaterali che contraddistinguono questo torneo la serata inaugurale è stata dedicata al premio “David di Culatello” presso l’Antica Corte Pallavicina di Badia Polesine , posto fantastico per ambientazione , tempio del pregiato salume che i fratelli Luciano e Massimo Spigaroli esportano in tutto il mondo deliziando il gusto di principi e reali . Il premio , giunto alla sua undicesima edizione , è stato assegnato a Livio D’Alessandro di “Supertennis”. Un premio che lo stesso D’Alessandro ha voluto condividere con i colleghi di tutta la redazione.

Risultati Qualificazioni

Boys 1°turno : Massacri (Ita) b Spiridon (Ita) 6/2 6/1;Conca (Ita) b Rodriguez (Fra) 1/6 6/3 10/8;Peruffo (Ita) b Bernardi (Ita) 6/2 6/3;Tramontin (Ita) b Bonazzi (Ita) 6/2 6/0;Perego (Ita) b Turconi (Ita) 6/2 6/3;Ciavarella (Ita) b Crowther (Nzl) 6/2 6/1;Serena (Ita) b Privara (Svk) 6/3 4/6 12/10;Pecci (Ita) b Tagliavini (Ita) 6/0 6/1;Schifris (Ger) b Landini (Ita) 6/0 6/1;Salomone (Ita) b Serafini (Ita) 6/3 6/1;Milicevic (Srb) b Ferrarolli (Ita) 6/2 6/2;Ovcharenko (Ukr) b Rossi (Ita) 6/0 6/7 10/3;Rottoli (Ita) b Rosellini (Ita) 6/2 7/6 (5);Zivotic (Srb) b Botti (Ita) 6/0 6/0; Girls 1°turno :Greco b Fava w.o.;Cherubini (Ita) b Ranucci (Ita) 6/1 6/2;Volpe (Ita) b Sezzi (Ita) 3/6 7/5 10/7; Ruggeri (Ita) b Pantoli (Ita) 6/2 6/1;Zanolini (Ita) b Dessolis (Ita) 6/0 6/1;Carbone (Ita) b Petracchi (Ita) 6/1 6/3;Moccia (Ita) b Valente (Ita) 6/2 6/1; Valletta (Ita) b Mencaglia (Ita) 6/4 3/6 10/