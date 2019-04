Breaking News: E’ Ufficiale. Le ATP Finals sono di Torino

ATP Finals, un nuovo traguardo per Torino e l'Italia

Il Circolo della Stampa-Sporting è entusiasta dell’assegnazione delle ATP Finals al capoluogo piemontese. Un impegno mondiale che consentirà di progettare iniziative e attività che si ripeteranno per cinque anni, dal 2021 al 2025.

E’ un’opportunità eccezionale: con il successo delle Olimpiadi Invernali Torino 2006, la Città aveva intrapreso la via della cultura, dello sport, del turismo. Aveva e ha bisogno di continuità. Nel 2011 si sono celebrati i 150 anni dell’Unità d’Italia rilanciando il ruolo avuto da Torino prima capitale d’Italia. Ora c’era e c’è bisogno di un’ulteriore sfida che consenta di attrarre investimenti, risorse, lavoro. L’ATP è la grande benvenuta.

Ringraziamo dunque quanti si sono adoperati per questo ambito traguardo: governo, parlamento, Comune di Torino, Regione Piemonte, CONI, Federazione Italiana Tennis, Istituto per il Credito Sportivo, i torinesi che hanno risposto agli appelli anche della Camera di Commercio per contribuire a un gioco di squadra finalizzato all’obiettivo da raggiungere.

Il Circolo della Stampa – Sporting, uno dei migliori club d’Italia per il tennis (23 campi e uno stadio da 4 mila posti) collocato nell’area sportiva dove giocheranno i campioni della racchetta, è pronto a collaborare ed è aperto a proposte e a progetti che consentano di presentarsi nel migliore dei modi quando si accenderanno i riflettori di ogni continente sul nostro territorio e sulla nostra comunità.