WTA Stoccarda: Giulia Gatto Monticone ripescata come lucky loser. Si ritira la Halep

Giulia Gatto Monticone è stata ripescata come lucky loser e giocherà domani nel primo turno del torneo WTA Premier di Stoccarda.

L’azzurra, che ha perso al turno decisivo di quali, sfiderà la croata Donna Vekic.

Da segnalare anche il ritiro di Simona Halep.

(1) Osaka, Naomi vs Bye

Wang, Qiang vs Hsieh, Su-Wei

Mertens, Elise vs Kasatkina, Daria

Vekic, Donna vs (LL) Gatto-Monticone, Giulia