ITF Junior “Città di Firenze”: trionfano Filippo Moroni e Pia Lovric

E’ terminata nella giornata di Pasquetta la quarantaquattresima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”, che come da tradizione si è disputata sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis Firenze 1898. In generale, è stata un’edizione decisamente positiva per i colori italiani.

Filippo Moroni si è laureato campione nel singolare maschile grazie al successo in rimonta sul polacco Wojciech Marek, numero quattro del seeding, col punteggio di 2-6 6-2 6-2. Per il quarto anno consecutivo, è un tennista azzurro ad avere la meglio tra i ragazzi (in precedenza vi erano riusciti Balzerani nel 2016, Forti nel 2017 e Musetti nel 2018). Moroni, attuale numero 293 ITF, farà un balzo importante in classifica, rientrando nella zona utile per l’accesso ai tornei dello Slam.

Finale amara, al femminile, per Sara Ziodato, che nulla ha potuto contro la forte slovena Pia Lovric che ha vinto il torneo dimostrando, nel corso della settimana, poche difficoltà. Lovric, numero otto del seeding, è la terza slovena nella storia a trionfare in quel di Firenze.

Per quanto concerne i doppi, al maschile si sono imposti Gramaticopolo/Malgaroli che hanno avuto la meglio dei connazionali Maestrelli/Vincent Ruggeri al supertiebreak decisivo mentre a vincere al femminile sono state le favorite numero uno, Cisovska/Hennemann, che hanno battuto piuttosto agevolmente Mariani/Paoletti per 6-4 6-2.

FINALE SINGOLARE MASCHILE

Filippo Moroni (ITA) b. Wojciech Marek (4,POL) 2-6 6-2 6-2

FINALE SINGOLARE FEMMINILE

Pia Lovric (8,SLO) b. Sara Ziodato (ITA) 6-1 6-2

FINALE DOPPIO MASCHILE

Biagio Gramaticopolo (ITA)/Leonardo Malgaroli (ITA) b. Francesco Maestrelli (ITA)/Samuel Vincent Ruggeri (ITA) 6-1 2-6 10-8

FINALE DOPPIO FEMMINILE

Romana Cisovska (1,SVK)/Caijsa Wilda Hennemann (1,SWE) b. Matilde Mariani (ITA)/Matilde Paoletti (ITA) 6-4 6-2