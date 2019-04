Fabio Fognini lasciato in Mutande da Le Iene dopo la Vittoria a Monte Carlo

Fabio Fognini subito dopo la vittoria del torneo di Montecarlo è stato lasciato letteralmente in mutande da Le Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis dopo essersi complimentati con lui lo hanno sottoposto a una raffica di domande, dalle quali il campione non si è sottratto.

E così scopriamo che il suo sogno è di sfidare il campione del mondo Federer, e che nel frattempo vorrebbe risalire nella classifica, dove si trova oggi al dodicesimo posto. Che da piccolo giocava sia a calcio che a tennis, e che a 15 anni ha scelto di dedicarsi solo alle racchette. E con le donne è gettonatissimo: in tante lo contattano su Instagram e gli mandano addirittura foto hot. Ma lui è fedele a sua moglie Flavia Pennetta, con cui fa l’amore 15 volte a settimana. E’ solo davanti alle domande di cultura generale che tentenna, tanto che non ricorda neppure il nome del ministro dell’Interno Salvini. E alla sfida di strip tennis con Le Iene rimane letteralmente in mutande!