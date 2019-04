ITF Junior “Città di Firenze”: i risultati dei quarti di finale. Ci sarà almeno un finalista italiano

Altra giornata di grande tennis sui campi in terra battuta outdoor del Circolo del Tennis Firenze, dove è in corso fino a lunedì la quarantaquattresima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”. La manifestazione, di Grado 2, è da sempre apprezzata da spettatori ed addetti ai lavori e vedrà le finali in programma nel giorno di Pasquetta.

Nel tabellone maschile ci sarà almeno un finalista italiano, il cui nome uscirà dal derby tra Filippo Moroni e Biagio Gramaticopolo. Moroni, numero 147 delle classifiche ITF, si è imposto al tiebreak decisivo su Luca Nardi, mentre Gramaticopolo, il giocatore col ranking più alto tra quelli ammessi di diritto in tabellone, ha superato il qualificato Marco Furlanetto, che si è visto costretto a ritirarsi sul punteggio di 6-3 3-0. Nella parte bassa la semifinale sarà tra il polacco Wojciech Marek e lo spagnolo Alex Martinez (che ha eliminato il numero due Passaro, ndr), rispettivamente quarto e ottavo favorito del seeding.

Nel tabellone femminile ci sono speranze di poter assistere ad una finale tutta azzurra per la prima volta dal 2017, quando nell’ultimo atto si affrontarono Federica Bilardo e Tatiana Pieri, con successo di quest’ultima per 6-3 6-4. Nella parte alta del tabellone continua a resistere Lisa Pigato, che dopo aver piegato Federica Rossi ha ripetuto una grande prestazione sconfiggendo la croata Wurth in due parziali; nella parte bassa prosegue la marcia di Sara Ziodato, che a sorpresa ha sconfitto Eleonora Alvisi col punteggio di 6-4 2-6 6-1 e domani affronterà la numero due del torneo Cisovska. Per Pigato, classe 2003, ci sarà invece un interessante duello con la slovena Lovric, numero 92 ITF e ottava testa di serie.

RISULTATI TORNEO MASCHILE

Moroni (ITA) b. Nardi (ITA) 6-4 4-6 7-6(1)

Gramaticopolo (ITA) b. Furlanetto (ITA) 6-3 3-0 Rit.

Marek (4,POL) b. Grant (7,USA) 7-6(5) 6-4

Martinez (8,ESP) b. Passaro (2,ITA) 5-7 6-1 6-3

RISULTATI TORNEO FEMMINILE

Pigato (ITA) b. Wurth (CRO) 7-5 6-4

Lovric (8,SLO) b. Martinez Cirez (3,ESP) 6-3 6-7 6-2

Ziodato (ITA) b. Alvisi (4,ITA) 6-4 2-6 6-1

Cisovska (2,SVK) b. Falkner (SLO) 7-6 7-5