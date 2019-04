Fed Cup: LIVE Russia vs Italia. Spareggio World Group 2. Live dettagliato

RUSSIA – ITALIA – Spareggio Permanenza World Group 2 – Mosca

sabato

dalle ore 13 italiane

Anastasia Potapova (RUS) c. Martina Trevisan (ITA)



ITF Fed Cup World Group II Playoffs A. Potapova • A. Potapova 0 2 5 M. Trevisan M. Trevisan 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Potapova 0-15 5-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df df 4-2 → 5-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Potapova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) c. Jasmine Paolini (ITA)



Il match deve ancora iniziare

domenica

dalle ore 13.30 italiane

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) c. Martina Trevisan (ITA)

Anastasia Potapova (RUS) c. Jasmine Paolini (ITA)

Daria Kasatkina/Natalia Vikhlyantseva (RUS) c. Elisabetta Cocciaretto/Sara Errani (ITA)