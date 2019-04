ITF Junior “Città di Firenze”: i risultati del primo turno. Bene Moroni, Rossi e Alvisi

Si sono conclusi nella giornata di ieri gli incontri di primo turno del torneo internazionale under 18 “Città di Firenze”, prima manifestazione italiana di Grado 2 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del CT Firenze.

Subito diverse sorprese nella parte alta del tabellone maschile, con le eliminazioni di tre teste di serie su quattro. Avanza esclusivamente Flavio Cobolli, numero tre del seeding, che si sbarazza in due set dello svizzero Tanner. Subito eliminati il numero uno Tyler Zink, sconfitto per 6-3 6-4 da Filippo Moroni, oltre al numero cinque Roko Horvat (ritiratosi nel corso del terzo set contro Marcello Serafini) e al numero sei Luciano Darderi, battuto in rimonta dallo svizzero Von Der Schulenburg.

Nel torneo femminile avanzano senza alcun patema Eleonora Alvisi e Federica Rossi, rispettivamente quarta e quinta testa di serie. La prima supera col punteggio di 6-2 6-0 la statunitense Sorokko, mentre la valtellinese, in tabellone con una wild card, batte la qualificata slovena Makoric con lo score di 6-2 6-3. Da sottolineare, infine, le belle vittorie di Cristina Elena Tiglea e Alessandra Simone contro giocatrici di classifica decisamente migliore.

RISULTATI TORNEO MASCHILE

Moroni (ITA) b. Zink (1,USA) 6-3 6-4

Rihane (ALG) b. Vincent Ruggeri (ITA) 7-5 5-7 6-4

Nardi (ITA) b. Gill (GBR) 6-1 6-7(5) 6-4

J. Von Der Schulenburg (SUI) b. Darderi (6,ITA) 1-6 6-3 7-6(1)

Cobolli (3,ITA) b. Tanner (SUI) 7-5 7-6(5)

Furlanetto (ITA) b. Planinsek (SLO) 6-2 6-3

Gramaticopolo (ITA) b. Hietaranta (FIN) 6-4 6-1

Serafini (ITA) b. Horvat (5,CRO) 3-6 6-0 2-1 Rit.

Grant (7,USA) b. G. Tabacco (ITA) 6-4 7-6(5)

Marino (ITA) b. Dimic (SLO) 1-6 6-2 6-4

Weightman (GBR) b. Bernardi (ITA) 6-1 7-5

Marek (4,POL) b. Maestrelli (ITA) 4-6 6-0 6-4

Martinez (8,ESP) b. Malgaroli (ITA) 6-2 6-7(3) 6-2

Rottoli (ITA) b. Binda (RUS) 6-7(3) 6-1 6-4

Matic (CRO) b. Burdet (SUI) 6-1 2-6 6-4

Passaro (2,ITA) b. Emesz (AUT) 6-3 6-1

RISULTATI TORNEO FEMMINILE

Hennemann (1,SWE) b. Ricci (ITA) 6-3 6-1

Wurth (CRO) b. Raggi (ITA) 6-0 6-2

Pigato (ITA) b. Geissler (SUI) 6-4 6-2

Rossi (5,ITA) b. Makoric (SLO) 6-2 6-3

Martinez Cirez (3,ESP) b. Trevisan (ITA) 6-3 6-2

Mariani (ITA) b. Stankovska (SVK) 6-3 6-4

Tiglea (ITA) b. Vinnik (RUS) 6-3 7-6(6)

Lovric (8,SLO) b. Rocchetti (ITA) 6-3 6-1

Wei (7.CHN) b. Amendola (ITA) 7-6(4) 7-5

Ziodato (ITA) b. Noskova (CZE) 3-6 6-3 6-2

Simone (ITA) b. Zund (LIE) 6-3 6-3

Alvisi (4,ITA) b. Sorokko (USA) 6-2 6-0

Falkner (SLO) b. Morlet (6,FRA) 6-0 0-6 6-2

Granwehr (SUI) b. Paradisi (ITA) 7-6(5) 3-6 6-4

Paoletti (ITA) b. Jelen (POL) 6-3 3-6 6-4

Cisovska (2,SVK) b. Gaggini (ITA) 6-3 6-1