Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Mercoledì 17 Aprile

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Kei Nishikori vs Pierre-Hugues Herbert

2. [WC] Felix Auger-Aliassime vs [3] Alexander Zverev

3. Roberto Bautista Agut vs [2] Rafael Nadal

4. [4] Dominic Thiem vs Martin Klizan

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mikhail Kukushkin vs [6] Stefanos Tsitsipas

2. [13] Fabio Fognini vs Gilles Simon (non prima ore: 12:00)

3. Jan-Lennard Struff vs Grigor Dimitrov

4. Dusan Lajovic vs [16] David Goffin

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Daniil Medvedev vs Radu Albot

2. Marton Fucsovics vs Cameron Norrie (non prima ore: 12:00)

3. Robin Haase / Wesley Koolhof vs Alexander Zverev / Mischa Zverev

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin

2. Taylor Fritz vs Diego Schwartzman

3. [7] Nikola Mektic / Franko Skugor vs Karen Khachanov / Feliciano Lopez

Court 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marcel Granollers / Marc Lopez vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [5] Oliver Marach / Mate Pavic vs Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos