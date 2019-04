Roger Federer ritorna sulla terra

“Questo era da un po’ che non lo vedevo”. Mentre la concorrenza è impegnata al Masters 1000 di Monte Carlo, Roger Federer ha iniziato a preparare la sua stagione sul rosso e con questa frase divertente ha commentato i suoi calzini sporchi di terra dopo il primo allenamento.

Da due anni assente da tutti i tornei sulla terra per preservare il fisico in vista di Wimbledon, Federer quest’anno ha già annunciato che sarà in tabellone a Madrid e al Roland Garros. Il 37enne basilese è iscritto anche a Roma, ma deciderà solo all’ultimo se giocare nella Città Eterna.