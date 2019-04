Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone completo compresi i qualificati. Derby Sonego vs Seppi al primo turno

Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(LL) Daniel, Taro vs Kohlschreiber, Philipp

(PR) Tsonga, Jo-Wilfried vs Fritz, Taylor

Schwartzman, Diego vs (17) Edmund, Kyle

(10) Medvedev, Daniil vs Sousa, Joao

(Q) Bedene, Aljaz vs Albot, Radu

Chardy, Jeremy vs Kukushkin, Mikhail

Bye vs (6) Tsitsipas, Stefanos

(4) Thiem, Dominic vs Bye

(Q) Delbonis, Federico vs Klizan, Martin

(Alt) Jaziri, Malek vs Lajovic, Dusan

(Q) Andreozzi, Guido vs (16) Goffin, David

(12) Basilashvili, Nikoloz vs Fucsovics, Marton

Mannarino, Adrian vs Norrie, Cameron

Seppi, Andreas vs (Q) Sonego, Lorenzo

Bye vs (8) Khachanov, Karen

Parte Bassa

(5) Nishikori, Kei vs Bye

Verdasco, Fernando vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Catarina, Lucas vs (WC) Munar, Jaume

Hurkacz, Hubert vs (9) Coric, Borna

(13) Fognini, Fabio vs (Q) Rublev, Andrey

Simon, Gilles vs (Q) Popyrin, Alexei

(WC) Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Londero, Juan Ignacio

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(7) Cilic, Marin vs Bye

Djere, Laslo vs Pella, Guido

Pouille, Lucas vs Wawrinka, Stan

Dzumhur, Damir vs (11) Cecchinato, Marco

(15) Shapovalov, Denis vs Struff, Jan-Lennard

Berrettini, Matteo vs Dimitrov, Grigor

Bautista Agut, Roberto vs Millman, John

Bye vs (2) Nadal, Rafael