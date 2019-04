Challenger Sarasota: Il Main Draw. Paolo Lorenzi è la testa di serie n.5

Challenger Sarasota CH | Terra | $108.320 – Parte Alta

(1) Dellien, Hugo vs Bye

(WC) Hardt, Nick vs Redlicki, Michael

(ITF) Bangoura, Sekou vs (ITF) Karatsev, Aslan

Bye vs (16) Moraing, Mats

(12) Krueger, Mitchell vs Bye

Collarini, Andrea vs (ITF) Ehrat, Sandro

Sels, Jelle vs Nagal, Sumit

Bye vs (7) Fratangelo, Bjorn

(3) Klahn, Bradley vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Qualifier

Elias, Gastao vs Torpegaard, Mikael

Bye vs (15) Paul, Tommy

(9/WC) Rubin, Noah vs Bye

Cuevas, Martin vs Gonzalez, Alejandro

(ITF) Zhurbin, Alexander vs Gomez, Emilio

Bye vs (5) Lorenzi, Paolo

Challenger Sarasota CH | Terra | $108.320 – Parte Bassa

(6) Laaksonen, Henri vs Bye

Giraldo, Santiago vs Kwiatkowski, Thai-Son

(ITF) Rinderknech, Arthur vs Yevseyev, Denis

Bye vs (11) Giron, Marcos

(14) Ward, James vs Bye

(WC) Korda, Sebastian vs Blanch, Ulises

Song, Evan vs Aragone, JC

Bye vs (4/SE) Ruud, Casper

(8) Polansky, Peter vs Bye

Karlovskiy, Evgeny vs Altamirano, Collin

(WC) Hiltzik, Jared vs (WC) Brooksby, Jenson

Bye vs (10) Polmans, Marc

(13) Koepfer, Dominik vs Bye

Qualifier vs Clezar, Guilherme

Vukic, Aleksandar vs Shane, Ryan

Bye vs (2) Sandgren, Tennys