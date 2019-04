Da Barletta: Finale tra Mager e Milojevic (con il programma di domani)

Sarà Mager-Milojevic la finale del torneo singolare dell’Atp Barletta 2019. Il tennista azzurro, dopo aver eliminato nella giornata di ieri il connazionale Napolitano, ha superato in due set il croato Galovic. 6-3, 6-4 i parziali che premiano la testa di serie numero 8 della manifestazione, beniamino del pubblico di Barletta. “Non è stata una gara facile-ha esordito ai nostri microfoni-ma mi ritengo soddisfatto della mia prova contro un avversario valido come Galovic. È stupendo giocare davanti a questo pubblico. Primo vincitore italiano? Ci proverò!”

Mager affronterà domani il serbo Milojevic. La tds numero 9 ha superato, con autorità, l’egiziano Safwat. 6-2, 7-5 per il 23 di Belgrado, alla prima finale in un Challenger. L’ultimo appuntamento prenderà il via domani alle ore 11 presso il campo “La Pulita”.

LaPulita &Service (CC) – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Nikola Milojevic vs [8] Gianluca Mager