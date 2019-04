Fanta Rolex Monte-Carlo Masters 2019: almeno 300 euro di premi!

Il Masters Tournament di Monte-Carlo segna l’inizio della stagione europea sulla terra rossa. E ovviamente il re della terra Rafael Nadal non può mancare. Dal 2005, ‘Rafa’ ha già vinto undici titoli a Monte-Carlo. Solo nel 2013, 2014 e 2015 è stato sconfitto.

La domanda è: chi può sfidare lo spagnolo quest’anno? Novak Djokovic, Alexander Zverev e Dominic Thiem sono i nomi scontati. Tuttavia, ai primi due sembra mancare la migliore forma. Thiem, d’altra parte, ha vinto Indian Wells ed è visto come il principale erede al trono della terra battuta. Ma per diventare eventualmente re, dovrà fare un grande salto.

Il FantaRolex Monte-Carlo Masters 2019 inizierà lunedì 15 aprile 2019alle 11:10.

Avrai a disposizione un budget di 135 milioni di euro per comprare 11 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaRolex Monte-Carlo Masters 2019.

Il gioco costa 5 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 300 euro in premi. Il 1° premio è di 66 euro.

Inoltre Zweeler ha anche una FantaRolex Monte-Carlo Masters Road per US Open dove puoi partecipare per 5 euro e provare a vincere 3 biglietti per la Road to US Open con un montepremi di 8.000 euro e un primo premio di 2.500 euro!

