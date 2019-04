Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Quali. Wild card ad Ocleppo. Al via anche Fabbiano e Sonego.

ATP Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e5.207.405

(1) Mayer, Leonardo vs Popyrin, Alexei

Ymer, Elias vs (14) Kecmanovic, Miomir

(2) Humbert, Ugo vs (WC) Diep, Florent

Rublev, Andrey vs (10) Tomic, Bernard

(3) Nishioka, Yoshihito vs Sonego, Lorenzo

Trungelliti, Marco vs (12) Gojowczyk, Peter

(4) Londero, Juan Ignacio vs (WC) Arneodo, Romain

Fabbiano, Thomas vs (13) Lopez, Feliciano

(5) Bedene, Aljaz vs (WC) Nys, Hugo

Maden, Yannick vs (8) Daniel, Taro

(6) Zverev, Mischa vs (WC) Ocleppo, Julian

Andreozzi, Guido vs (9) Gulbis, Ernests

(7) Delbonis, Federico vs Ivashka, Ilya

Marterer, Maximilian vs (11) Ramos-Vinolas, Albert

Court Rainer III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Ugo Humbert vs [WC] Florent Diep

2. Thomas Fabbiano vs [13] Feliciano Lopez (non prima ore: 13:30)

3. [3] Yoshihito Nishioka vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 16:00)

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Rublev vs [10] Bernard Tomic

2. [5] Aljaz Bedene vs [WC] Hugo Nys

3. [4] Juan Ignacio Londero vs [WC] Romain Arneodo

4. Yannick Maden vs [8] Taro Daniel (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Mischa Zverev vs [WC] Julian Ocleppo

2. Marco Trungelliti vs [12] Peter Gojowczyk

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Leonardo Mayer vs Alexei Popyrin

2. Guido Andreozzi vs [9] Ernests Gulbis

3. [7] Federico Delbonis vs Ilya Ivashka

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elias Ymer vs [14] Miomir Kecmanovic

2. Maximilian Marterer vs [11] Albert Ramos-Vinolas