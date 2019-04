Masters 1000 Monte Carlo: Il punto sulle wild card Md e Q. Possibile wild card a Lorenzo Musetti nelle qualificazioni

Sono ormai una certezza le tre wild card per il tabellone di qualificazione assegnate ai monegaschi Romain Arneodo e Hugo Nys e all’italiano Julian Ocleppo. Resta ancora un invito a disposizione degli organizzatori del Masters 1000 di Monte Carlo: a completare le wild card del torneo cadetto potrebbe essere Lorenzo Musetti, altro nostro portacolori, classe 2002, che consentirebbe così di portare a quattro gli italiani al via a partire da domani nel torneo del Principato di Monaco (ammessi per classifica Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego).

Secondo fonti attendibili, il tennista di Massa Carrara sarebbe in “ballottaggio” con Elliot Benchetrit, Gregoire Barrere e Antoine Hoang.

Per quanto concerne il tabellone principale, è sicura la wild card a Lucas Catarina, tennista locale classe 1996 che attualmente naviga intorno alla posizione numero 600 del ranking ATP in singolare. Le altre tre wild card per il main draw dovrebbero andare a Felix Auger-Aliassime (qualora non dovesse entrare di diritto, al momento è fuori di un posto), Ugo Humbert e Benoit Paire. Non sembrano esserci possibilità, dunque, per Jannik Sinner, anche se dal suo entourage e dagli organizzatori nulla è ancora trapelato a riguardo.

Lorenzo Carini