Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 15 aprile)

La panoramica completa dei tennisti italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Juniores: in programma la prima tappa italiana a livello Under 18, si giocherà il tradizionale torneo di Grado 2 al Circolo del Tennis Firenze. Oltre quaranta tennisti azzurri al via tra qualificazioni e tabellone principale.

Tanti altri nostri portacolori saranno presenti in giro per il mondo: da lunedì in campo alle Barbados, così come a Guadalupa, in Francia, in Turchia ed in Tunisia.

J2 Firenze (Italia – G2 – Terra outdoor)

Q: Leonardo Malgaroli, Biagio Gramaticopolo, Marco Furlanetto, Mattia Bernardi, Riccardo Trione, Giorgio Tabacco e altri 14 azzurri

MD: Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Luciano Darderi, Filippo Moroni, Luca Nardi, Lorenzo Rottoli, Samuel Vincent Ruggeri, Pietro Marino

J3 Istanbul (Turchia – G3 – Cemento outdoor)

MD: Fausto Tabacco

J3 Megrine (Tunisia – G3 – Cemento outdoor)

MD: Andrea Fiorentini

J4 Barbados (Barbados – G4 – Cemento outdoor)

Q: Giammarco Gandolfi

J5 Saint-Francois (Guadalupa – G5 – Cemento outdoor)

MD: David Polo

J2 Firenze (Italia – G2 – Terra outdoor)

Q: Sofia Rocchetti, Asia Serafini, Alessandra Simone, Beatrice Ricci, Cristina Elena Tiglea e altre 19 azzurre

MD: Eleonora Alvisi, Sara Ziodato, Alice Amendola, Lisa Pigato, Matilde Mariani, Matilde Paoletti, Federica Trevisan

J2 Istres (Francia – G2 – Terra outdoor)

MD: Federica Sacco, Melania Delai

J3 Istanbul (Turchia – G3 – Cemento outdoor)

Q: Camilla Zanolini

J5 Saint-Francois (Guadalupa – G5 – Cemento outdoor)

Q: Clotilde Cobianchi