Challenger Murcia: LIVE i risultati del Secondo Turno. Raul Brancaccio agli ottavi di finale (VIDEO)

Ottavi di Finale

(1)Pedro Sousa (POR) vs (15)Tallon Griekspoor (NED) [1-1]

Pedro Cachin (ARG) vs (6)Salvatore Caruso (ITA)

(16)Sergio Gutierrez Ferrol (ESP) vs (2)Roberto Carballes Baena (ESP)

(14)Mikael Ymer (SWE) vs (ITF)Raul Brancaccio (ITA)

Challenger Murcia CH | Terra | e46.600 2° Turno

Pista Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Ortega-Olmedo vs [12] Enrique Lopez Perez



CH Murcia Roberto Ortega-Olmedo Roberto Ortega-Olmedo 1 3 Enrique Lopez Perez [12] Enrique Lopez Perez [12] 6 6 Vincitore: E. LOPEZ PEREZ

2. Benjamin Bonzi vs [4] Lukas Rosol



CH Murcia Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 4 5 Lukas Rosol [4] Lukas Rosol [4] 2 6 7 Vincitore: L. ROSOL

3. Mario Vilella Martinez vs [11] Facundo Arguello (non prima ore: 14:00)



CH Murcia Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 6 Facundo Arguello [11] Facundo Arguello [11] 1 4 Vincitore: M. VILELLA MARTINEZ

4. [WC] Carlos Alcaraz Garfia vs [5/SE] Pedro Martinez (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Ariel Behar / Andrea Vavassori vs [WC] Nicolas Almagro / Juan Antonio Marin (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Thiago Monteiro vs [ITF] Raul Brancaccio



CH Murcia Thiago Monteiro [3] Thiago Monteiro [3] 6 4 6 Raul Brancaccio Raul Brancaccio 4 6 7 Vincitore: R. BRANCACCIO

2. [7] Ruben Bemelmans vs Jose Hernandez-Fernandez



CH Murcia Ruben Bemelmans [7] Ruben Bemelmans [7] 6 5 2 Jose Hernandez-Fernandez Jose Hernandez-Fernandez 3 7 6 Vincitore: J. HERNANDEZ-FERNAND

3. [8] Arthur De Greef vs Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 14:00)



CH Murcia Arthur De Greef [8] Arthur De Greef [8] 0 0 Bernabe Zapata Miralles • Bernabe Zapata Miralles 15 0

4. [9] Rudolf Molleker vs Tommy Robredo (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Ruben Bemelmans / Arthur De Greef vs [2] Fabricio Neis / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jan Choinski vs [14] Mikael Ymer



CH Murcia Jan Choinski Jan Choinski 2 4 Mikael Ymer [14] Mikael Ymer [14] 6 6 Vincitore: M. YMER

2. [13] Kimmer Coppejans vs Attila Balazs



CH Murcia Kimmer Coppejans [13] Kimmer Coppejans [13] 6 3 6 Attila Balazs Attila Balazs 4 6 3 Vincitore: K. COPPEJANS

3. Thomaz Bellucci / Guillermo Duran vs [ITF] David Perez Sanz / Oriol Roca Batalla (non prima ore: 14:00)



CH Murcia Thomaz Bellucci / Guillermo Duran • Thomaz Bellucci / Guillermo Duran 30 5 David Perez Sanz / Oriol Roca Batalla David Perez Sanz / Oriol Roca Batalla 0 4

4. Harri Heliovaara / Luis David Martinez vs Ivan Gakhov / Enrique Lopez Perez



Il match deve ancora iniziare