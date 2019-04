Jerzy Janowicz e le accuse alla Federazione polacca per la rottura del tendine rotuleo

Jerzy Janowicz finalista nel Masters 1000 di Parigi Bercy e semifinalista a Wimbledon sta avendo da diversi anni serissimi problemi di natura fisica.

Ora Jerzy accusa la sua federazione.

Nel 2015, Janowicz ha avuto un infortunio al ginocchio e lui stesso sostiene che i medici della federazione sono stati la causa di tutti i problemi che poi seguirono. “La mia carriera ha iniziato a distruggersi dopo la partita di Coppa Davis contro la Slovacchia nel 2015”.

“Ho avuto un problema al ginocchio. Quando ho detto loro quello che sentivo, il fisioterapista e il team medico mi dissero che il mio ginocchio era infiammato, ma mi diedero il via libera ugualmente per giocare.

Dopo il singolare, il ginocchio è andato totalmente distrutto. Parlai con il mio medico personale e mi disse che avevo rotto il tendine rotuleo. A questi livelli, questi errori non dovrebbero accadere. Mi fa male essere completamente dimenticato. Dal momento che non ho giocato, nessuno mi ha più contattato. “

Janowicz non gioca da ottobre 2017. Attualmente sta cercando di recuperare e dovrebbe tornare in campo all’inizio dell’estate.