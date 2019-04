WTA Bogotà: Sara Errani al quinto tentativo viene ripescata come lucky loser

Sara Errani è stata ripescata come lucky loser nel torneo WTA International di Bogotà.

L’azzurra che ieri era stata eliminata al turno decisivo delle quali dalla connazionale Jasmine Paolini è stata ripescata al posto di Dalila Jakupovic (quinta lucky loser).

Domani l’azzurra sfiderà la qualificata rumena Irina Bara.

MD

(1) Ostapenko, Jelena vs (LL) Ahn, Kristie

Perrin, Conny vs (WC) Osorio Serrano, Maria Camila

(LL) Kostova, Elitsa vs Lepchenko, Varvara

(WC) Lisicki, Sabine vs (6) Anisimova, Amanda

(4) Schmiedlova, Anna Karolina vs Bonaventure, Ysaline

(Q) Haddad Maia, Beatriz vs Siegemund, Laura

(Q) Paquet, Chloe vs Bogdan, Ana

Mchale, Christina vs (7) Sorribes Tormo, Sara

(5) Zidansek, Tamara vs Khromacheva, Irina

(LL) Kuwata, Hiroko vs Vickery, Sachia

(Q) Paolini, Jasmine vs (LL) di Lorenzo, Francesca

Babos, Timea vs (11) Arruabarrena, Lara

(8) Linette, Magda vs (Q) Bolsova, Aliona

Rogers, Shelby vs Sharma, Astra

(WC) Arango, Emiliana vs (Q) Schoofs, Bibiane

(Q) Bara, Irina vs (LL) Errani, Sara