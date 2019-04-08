WTA Bogotà: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. In campo Jasmine Paolini

Jasmine Paolini classe 1996
WTA Bogota International | Terra | $250.000 – 1° Turno
Cancha Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [4] Anna Karolina Schmiedlova vs Ysaline Bonaventure
WTA Bogota
Anna Karolina Schmiedlova [4]
6
6
Ysaline Bonaventure
2
4
Vincitore: A. SCHMIEDLOVA
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bonaventure
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
5-4 → 6-4
A. Karolina Schmiedlova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Y. Bonaventure
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-4 → 4-4
A. Karolina Schmiedlova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Y. Bonaventure
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Karolina Schmiedlova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Karolina Schmiedlova
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-0 → 2-1
A. Karolina Schmiedlova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bonaventure
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
A. Karolina Schmiedlova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Karolina Schmiedlova
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Y. Bonaventure
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Karolina Schmiedlova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Y. Bonaventure
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Karolina Schmiedlova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. Conny Perrin vs [WC] Maria Camila Osorio Serrano (non prima ore: 19:00)
WTA Bogota
Conny Perrin•
0
4
Maria Camila Osorio Serrano
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Camila Osorio Serrano
4-4 → 4-5
M. Camila Osorio Serrano
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
C. Perrin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Camila Osorio Serrano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
C. Perrin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
M. Camila Osorio Serrano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
C. Perrin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Camila Osorio Serrano
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
3. [Q] Beatriz Haddad Maia vs Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
4. Ysaline Bonaventure / Jacqueline Cako vs [WC] Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo
Il match deve ancora iniziare
5. [WC] Sabine Lisicki vs [6] Amanda Anisimova (non prima ore: 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Hayley Carter / Ena Shibahara vs [3] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk
WTA Bogota
Hayley Carter / Ena Shibahara
6
3
10
Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk [3]
3
6
8
Vincitori: CARTER / SHIBAHARA
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Guarachi / Krawczyk
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
3-6
3-7
4-7
4-8
4-9
5-9
6-9
7-9
8-9
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guarachi / Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
H. Carter / Shibahara
2-5 → 3-5
A. Guarachi / Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 2-5
H. Carter / Shibahara
1-4 → 2-4
A. Guarachi / Krawczyk
1-3 → 1-4
H. Carter / Shibahara
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Guarachi / Krawczyk
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Carter / Shibahara
0-1 → 1-1
A. Guarachi / Krawczyk
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Carter / Shibahara
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Guarachi / Krawczyk
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
H. Carter / Shibahara
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
A. Guarachi / Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
H. Carter / Shibahara
3-1 → 4-1
A. Guarachi / Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
H. Carter / Shibahara
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
A. Guarachi / Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
ace
1-0 → 1-1
H. Carter / Shibahara
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
2. [Q] Jasmine Paolini vs [LL] Francesca di Lorenzo (non prima ore: 19:00)
WTA Bogota
Jasmine Paolini
0
6
1
Francesca Di Lorenzo•
0
2
5
Doppio fallo n.3 per J. P
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Di Lorenzo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Di Lorenzo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Di Lorenzo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
4-2 → 5-2
F. Di Lorenzo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-2 → 3-2
3. [LL] Elitsa Kostova vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Anna Danilina / Yana Sizikova vs Ana Bogdan / Sachia Vickery
WTA Bogota
Anna Danilina / Yana Sizikova
3
3
Ana Bogdan / Sachia Vickery
6
6
Vincitori: BOGDAN / VICKERY
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Danilina / Sizikova
3-5 → 3-6
A. Bogdan / Vickery
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
A. Danilina / Sizikova
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Bogdan / Vickery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
A. Danilina / Sizikova
1-3 → 2-3
A. Bogdan / Vickery
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
A. Danilina / Sizikova
0-2 → 1-2
A. Bogdan / Vickery
0-1 → 0-2
A. Danilina / Sizikova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bogdan / Vickery
3-5 → 3-6
A. Danilina / Sizikova
2-5 → 3-5
A. Bogdan / Vickery
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
A. Danilina / Sizikova
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
A. Bogdan / Vickery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-4 → 1-4
A. Danilina / Sizikova
0-3 → 0-4
A. Bogdan / Vickery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
A. Danilina / Sizikova
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
0-1 → 0-2
A. Bogdan / Vickery
0-0 → 0-1
2. Magda Linette / Christina Mchale vs [2] Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo
WTA Bogota
Magda Linette / Christina Mchale
3
1
Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo [2]
6
6
Vincitori: ARRUABARRENA / SORRIBES TORMO
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
1-5 → 1-6
M. Linette / Mchale
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-5 → 1-5
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
0-4 → 0-5
M. Linette / Mchale
0-3 → 0-4
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
M. Linette / Mchale
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Linette / Mchale
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
3-4 → 3-5
M. Linette / Mchale
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Linette / Mchale
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
1-3 → 2-3
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
1-2 → 1-3
M. Linette / Mchale
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
df
1-1 → 1-2
L. Arruabarrena / Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
40-40
0-1 → 1-1
M. Linette / Mchale
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
4 commenti
Paolini versione deluxe fino a questo momento: 6-2 nel primo set contro la Di Lorenzo che è riuscita a raccattare solo 2 punti sul “potentissimo” servizio della Jasmine.
Avanti così.
Errani lucky Loser affronta bara e ha un tabellone fattibile. Sara fai vedere che ci stai ancora!
Per me Jasmine ha il 41,53 (periodico) di possibilità di vincere
Occasione d’oro per la Paolini per andare agli ottavi del torneo di Bogotà.
Quando le capiterà mai di affrontare una LL in un MD di un torneo WTA partendo dalle qualifiche?
Di Lorenzo da non prendere sotto gamba però. Se sta davanti a Jasmine nel ranking mondiale, un motivo ci deve essere.
Da un po’ fastidio che la figlia di emigrati salernitani e che parla perfettamente Italiano abbia scelto di rappresentare gli USA, ma del resto lei è nata e cresciuta in America.
Forza Jasmine.