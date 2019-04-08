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WTA Bogotà: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. In campo Jasmine Paolini

08/04/2019 16:45 4 commenti
Jasmine Paolini classe 1996
Jasmine Paolini classe 1996

COL WTA Bogota International | Terra | $250.000 – 1° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [4] Anna Karolina Schmiedlova SVK vs Ysaline Bonaventure BEL

WTA Bogota
Anna Karolina Schmiedlova [4]
6
6
Ysaline Bonaventure
2
4
Vincitore: A. SCHMIEDLOVA
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2. Conny Perrin SUI vs [WC] Maria Camila Osorio Serrano COL (non prima ore: 19:00)

WTA Bogota
Conny Perrin
0
4
Maria Camila Osorio Serrano
0
5
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3. [Q] Beatriz Haddad Maia BRA vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

4. Ysaline Bonaventure BEL / Jacqueline Cako USA vs [WC] Maria Herazo Gonzalez COL / Yuliana Lizarazo COL

Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Sabine Lisicki GER vs [6] Amanda Anisimova USA (non prima ore: 02:00)

Il match deve ancora iniziare


Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Hayley Carter USA / Ena Shibahara USA vs [3] Alexa Guarachi CHI / Desirae Krawczyk USA

WTA Bogota
Hayley Carter / Ena Shibahara
6
3
10
Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk [3]
3
6
8
Vincitori: CARTER / SHIBAHARA
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2. [Q] Jasmine Paolini ITA vs [LL] Francesca di Lorenzo USA (non prima ore: 19:00)

WTA Bogota
Jasmine Paolini
0
6
1
Francesca Di Lorenzo
0
2
5
Doppio fallo n.3 per J. P
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3. [LL] Elitsa Kostova BUL vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare


Cancha 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Anna Danilina KAZ / Yana Sizikova RUS vs Ana Bogdan ROU / Sachia Vickery USA

WTA Bogota
Anna Danilina / Yana Sizikova
3
3
Ana Bogdan / Sachia Vickery
6
6
Vincitori: BOGDAN / VICKERY
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2. Magda Linette POL / Christina Mchale USA vs [2] Lara Arruabarrena ESP / Sara Sorribes Tormo ESP

WTA Bogota
Magda Linette / Christina Mchale
3
1
Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo [2]
6
6
Vincitori: ARRUABARRENA / SORRIBES TORMO
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4 commenti

Davide66 08-04-2019 20:13

Paolini versione deluxe fino a questo momento: 6-2 nel primo set contro la Di Lorenzo che è riuscita a raccattare solo 2 punti sul “potentissimo” servizio della Jasmine.
Avanti così.

 4
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Daniel (Guest) 08-04-2019 19:58

Errani lucky Loser affronta bara e ha un tabellone fattibile. Sara fai vedere che ci stai ancora!

 3
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Aruspice (Guest) 08-04-2019 17:46

Per me Jasmine ha il 41,53 (periodico) di possibilità di vincere

 2
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Davide66 08-04-2019 17:43

Occasione d’oro per la Paolini per andare agli ottavi del torneo di Bogotà.
Quando le capiterà mai di affrontare una LL in un MD di un torneo WTA partendo dalle qualifiche?
Di Lorenzo da non prendere sotto gamba però. Se sta davanti a Jasmine nel ranking mondiale, un motivo ci deve essere.
Da un po’ fastidio che la figlia di emigrati salernitani e che parla perfettamente Italiano abbia scelto di rappresentare gli USA, ma del resto lei è nata e cresciuta in America.
Forza Jasmine.

 1
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