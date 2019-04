WTA Lugano: LIVE i risultati del Day 1. Giulia Gatto Monticone nel tabellone principale. Fuori la Di Giuseppe

Giulia Gatto-Monticone ha centrato l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA International di Lugano.

Nel turno decisivo la 31enne torinese, numero 173 del ranking mondiale, ha battuto per 62 62 la 18enne svizzera Fiona Ganz, senza ranking, in gara con una wild card.

Stamane è stata invece eliminata Martina Di Giuseppe: la 28enne romana, numero 186 del ranking mondiale, è stata battuta per 64 60, in un’ora e sei minuti di gioco, dalla polacca Magdalena Frech, numero 174 Wta.

(1) Bencic, Belinda vs Qualifier

(WC) In-Albon, Ylena vs Pliskova, Kristyna

Bacsinszky, Timea vs Korpatsch, Tamara

(WC) Kuznetsova, Svetlana vs (6) Alexandrova, Ekaterina

(3) Kuzmova, Viktoria vs Qualifier

Swiatek, Iga vs Qualifier

Rodina, Evgeniya vs Qualifier

Qualifier vs (8) Lapko, Vera

(5) Parmentier, Pauline vs Voegele, Stefanie

Golubic, Viktorija vs Rus, Arantxa

Ferro, Fiona vs Minella, Mandy

Smitkova, Tereza vs (4) Van Uytvanck, Alison

(7) Peterson, Rebecca vs Qualifier

(WC) Teichmann, Jil vs Kudermetova, Veronika

Barthel, Mona vs Cirstea, Sorana

Hercog, Polona vs (2) Suárez Navarro, Carla

WTA Lugano International | Terra | $250.000 – TD Quali e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Tereza Mrdeza vs [WC] Clara Tauson



WTA Lugano Tereza Mrdeza Tereza Mrdeza 3 3 Clara Tauson Clara Tauson 6 6 Vincitore: C. TAUSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 T. Mrdeza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Mrdeza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Mrdeza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Mrdeza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Tauson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Mrdeza 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Tauson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Svetlana Kuznetsova vs [6] Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 13:00)



WTA Lugano Svetlana Kuznetsova • Svetlana Kuznetsova 30 3 6 5 Ekaterina Alexandrova [6] Ekaterina Alexandrova [6] 15 6 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 5-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-40 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Kuznetsova 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Viktorija Golubic vs Arantxa Rus



Il match deve ancora iniziare

4. Timea Bacsinszky vs Tamara Korpatsch



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Barbara Haas vs [10] Antonia Lottner



WTA Lugano Barbara Haas Barbara Haas 7 4 4 Antonia Lottner [10] Antonia Lottner [10] 6 6 6 Vincitore: A. LOTTNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Lottner 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Lottner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Haas 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Haas 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Lottner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Haas 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Haas 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 B. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 B. Haas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Haas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Lottner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Haas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 B. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 A. Lottner 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Fiona Ganz vs Giulia Gatto-Monticone (non prima ore: 12:00)



WTA Lugano Fiona Ganz Fiona Ganz 2 2 Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone 6 6 Vincitore: G. GATTO-MONTICONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Ganz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 F. Ganz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Ganz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 0-1 → 0-2 F. Ganz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Gatto-Monticone 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Ganz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 G. Gatto-Monticone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Ganz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Ganz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Ganz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Mona Barthel vs Sorana Cirstea (non prima ore: 13:00)



WTA Lugano Mona Barthel Mona Barthel 7 2 4 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 6 6 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Barthel 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 M. Barthel 0-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Cirstea 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Cirstea 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Cirstea 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Barthel 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Chantal Skamlova / Anastasia Zarycka vs [2] Cornelia Lister / Renata Voracova (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Martina di Giuseppe vs [11] Magdalena Frech



WTA Lugano Martina Di Giuseppe Martina Di Giuseppe 4 0 Magdalena Frech [11] Magdalena Frech [11] 6 6 Vincitore: M. FRECH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Frech 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 M. Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Di Giuseppe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Frech 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 2-3 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [6] Tereza Martincova vs Reka-Luca Jani (non prima ore: 12:00)



WTA Lugano Tereza Martincova [6] • Tereza Martincova [6] 0 6 0 Reka-Luca Jani Reka-Luca Jani 30 4 0 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Martincova 0-15 0-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Jani 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 T. Martincova 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 R. Jani 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Martincova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Jani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Martincova 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Jani 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Jani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Tereza Smitkova vs [4] Alison Van Uytvanck (non prima ore: 13:00)



WTA Lugano Tereza Smitkova Tereza Smitkova 2 6 4 Alison Van Uytvanck [4] Alison Van Uytvanck [4] 6 0 6 Vincitore: A. VAN UYTVANCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Smitkova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 T. Smitkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Smitkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 T. Smitkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Van Uytvanck 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Smitkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Van Uytvanck 0-15 df 0-30 0-40 df 5-0 → 6-0 T. Smitkova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Smitkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Smitkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Smitkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Smitkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Van Uytvanck 15-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Smitkova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Smitkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Prarthana Thombare / Ekaterina Yashina vs Vera Lapko / Mandy Minella



WTA Lugano Prarthana Thombare / Ekaterina Yashina • Prarthana Thombare / Ekaterina Yashina 40 1 Vera Lapko / Mandy Minella Vera Lapko / Mandy Minella 40 4 Prima di servizio - Fallo Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Thombare / Yashina 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 V. Lapko / Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Thombare / Yashina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 V. Lapko / Minella 0-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 P. Thombare / Yashina 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 V. Lapko / Minella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [2] Paula Badosa Gibert vs [8] Katarina Zavatska