Da Barletta: La presentazione del Tabellone principale con il programma di domani

E’ stato stilato il tabellone principale del singolare all’Atp challenger di Barletta (montepremi da 46.600 euro). Dopo le rinunce dell’ultimo momento, l’italiano Gianluigi Quinzi e il tedesco Oscar Otte sono rispettivamente le teste di serie numero uno e numero due della competizione internazionale. Loro due, al pari delle altre 14 teste di serie usufruiscono del “bye” e accedono al secondo turno del main draw.

Entrano nel tabellone principale il pugliese Andrea Pellegrino e la giovane promessa del tennis italiano Jannik Sinner, con quest’ultimo che libera una wild card, assegnata dall’organizzazione a Jacopo Berrettini. Gli altri “inviti speciali” al torneo sono stati assegnati a Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri e Julian Ocleppo e il barlettano Giuseppe Tresca beniamino di casa.

Sarà un primo turno ricco di derby italiani, tra i quali spicca proprio quello tra le due wild card Tresca-Zeppieri, ma anche Sinner-Moroni, e Marcora-Berrettini. Tutte da seguire anche le sfide tra il belga Steve Darcis e il russo Pavel Kotov, Musetti e il portoghese Gastao Elias, il lituano Laurynas Grigelis e lo slovacco Zdenek Kolar, il bosniaco Tomislav Brkic e il tedesco Daniel Masur. Domani 8 aprile partiranno le gare sulla terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen” con accesso assolutamente gratuito.

LaPulita &Service (CC) – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomislav Brkic vs Daniel Masur

2. Gian Marco Moroni vs Jannik Sinner

3. [WC] Lorenzo Musetti vs Gastao Elias (non prima ore: 15:00)

4. Roberto Marcora vs [WC] Jacopo Berrettini

5. [WC] Giuseppe Tresca vs [WC] Giulio Zeppieri (non prima ore: 18:30)

I Bilanciai (C1) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Sumit Nagal vs [WC] Matteo Arnaldi

2. Nino Serdarusic vs Norbert Gombos (non prima ore: 11:00)

3. [WC] Julian Ocleppo vs Aldin Setkic

4. Pavel Kotov vs Steve Darcis

5. Matteo Donati vs [ITF] Javier Barranco Cosano

Altitud (C2) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Johannes Haerteis vs Alternate

2. [ITF] Skander Mansouri vs [ITF] Denis Yevseyev (non prima ore: 11:00)

3. [ITF] Karim-Mohamed Maamoun vs Vaclav Safranek

4. Laurynas Grigelis vs Zdenek Kolar (non prima ore: 14:30)