WTA Bogotà: Il Main Draw. Ostapenko n.1 del seeding

(1) Ostapenko, Jelena vs Qualifier

Perrin, Conny vs (WC) Osorio Serrano, Maria Camila

Jorovic, Ivana vs Lepchenko, Varvara

(WC) Lisicki, Sabine vs (6) Anisimova, Amanda

(4) Schmiedlova, Anna Karolina vs Bonaventure, Ysaline

Qualifier vs Siegemund, Laura

Diyas, Zarina vs Bogdan, Ana

Mchale, Christina vs (7) Sorribes Tormo, Sara

(5) Zidansek, Tamara vs Khromacheva, Irina

Qualifier vs Vickery, Sachia

Qualifier vs Qualifier

Babos, Timea vs (3) Maria, Tatjana

(8) Linette, Magda vs Qualifier

Rogers, Shelby vs Sharma, Astra

(WC) Arango, Emiliana vs Arruabarrena, Lara

Qualifier vs (9) Jakupovic, Dalila